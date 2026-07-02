ЦБ понизил курс доллара на 3 июля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 3 июля 2026 года.

Курс доллара снизился до 77,92 рубля, когда на 2 июля он составлял 78,26 рубля Курс евро составил 88,7 рубля, ранее он был 89,17 рубля. Курс юаня снизился до 11,46 рубля против 11,48 рубля 2 июля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 5 по 9 июня, ожидали , что курс доллара к рублю на 2026 год составит 78,1 рубля за доллар, на 2027 год – 86,2 рубля за доллар, на 2028 год – 94,3 рубля за доллар.

За май рубль дополнительно укрепился до 71,02 рубля за доллар и до 10,49 рубля за юань, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. При этом волатильность валютного рынка продолжила снижаться. Диапазоны колебаний курсов иностранных валют составили 6,1% по юаню и 6,6% по доллару (в апреле — 7,7% и 8,9% соответственно).

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.