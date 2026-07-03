Санду решила уничтожить экономику Молдавии

Министр экономики и цифровизации Молдавии Евгений Осмокеску заявил о планах республики денонсировать двусторонние торговые договоренности с Москвой и Минском. Это уничтожит экономику республики, сообщает News.ru.

По его словам, на долю двух стран приходится порядка 6% товарооборота страны, и их разрыв не окажет значительного воздействия на молдавскую экономику. При этом он подчеркнул, что власти окажут поддержку местным предпринимателям и экспортерам, ориентированным на рынки Евросоюза.

В ответ на это глава Агропромышленного комплекса Гагаузии Сергей Ибришим отметил, что молдавские магазины заполнены продукцией из России — от круп до молочных товаров, а в аграрном секторе активно используется белорусская техника. По его словам, проблема заключается в логистике: чтобы доставить товары в Россию или из нее, необходимо преодолеть более 4 тыс. км.

Экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба в беседе с изданием связал инициативу Кишинева с попыткой продемонстрировать европейским партнерам свою политическую субъектность. Он отметил, что без внешней поддержки властям республики сложно достичь уровня жизни, необходимого для евроинтеграции, поэтому акцент смещается на тему «российской угрозы». Аналитик Алексей Громский также считает это политическим шагом на фоне обсуждений интеграции Молдавии с Румынией.

Бывший президент Игорь Додон на ПМЭФ-2026 указал, что доля России в торговом балансе Молдавии сократилась с 20–30% до 2%. Он также отметил, что отказ от прямых закупок российского газа привел к росту тарифов на энергоносители в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Громский обратил внимание, что за разрывом соглашений может последовать асимметричный ответ Москвы. В частности, речь идет о поставках газа на Кучурганскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье и обеспечивающую значительную часть энергопотребления Молдавии. Топливо для станции поставляет «Газпром», и в случае сокращения поставок под угрозой может оказаться энергосистема страны, считает аналитик.

Эксперты также выражают сомнение, что компенсация от ЕС в виде субсидий или кредитов сможет восполнить потери сельхозпроизводителей. Щерба указал, что европейский рынок не заинтересован в молдавской аграрной продукции, и в случае разрыва соглашений республика может столкнуться с серьезными проблемами в АПК. Громский допустил, что при ухудшении условий для аграриев возможны протесты внутри страны, а фермеры будут искать обходные пути для поставок в Россию через серые схемы. Власти, по его мнению, рискуют подорвать доверие населения и столкнуться с политической нестабильностью.