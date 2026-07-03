Ведущая экономика ЕС столкнулась с серьезной проблемой

Большинство трудящихся в Германии рассматривают возможность переезда за рубеж в поисках более высоких зарплат и лучшего качества жизни. К такому выводу пришли аналитики компании Appinio, опросившие работающих жителей ФРГ, передает РИА Новости.

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Свыше 40% респондентов назвали чрезмерную налоговую нагрузку одной из главных причин недовольства. Около 30% опрошенных уже интересовались вакансиями за пределами страны. Наиболее привлекательными направлениями для переезда оказались Великобритания, Швейцария и США.

Экономист карьерного портала Indeed Вирджиния Зондергельд отметила, что такие настроения среди населения — серьезный сигнал для политиков и работодателей. По ее словам, две трети опрошенных, задумывающихся об эмиграции, указывают на глубокое недовольство текущими условиями.

В 2025 году ФРГ покинули 288,5 тыс. человек — новый рекорд, превысивший показатель 2024 года (270 тыс.). Эксперты связывают отток населения с экономическими проблемами. ВВП Германии в 2025 году вырос лишь на 0,2%, экономика стагнирует несколько лет подряд. Страна столкнулась с высокими ценами на энергоносители после отказа от поставок из России, потерей привычных рынков сбыта и торговыми противоречиями с США.

Лидер партии АдГ Алис Вайдель в интервью Reuters заявила, что доступные российские энергоресурсы ранее обеспечивали конкурентоспособность немецких товаров, а их утрата привела к потере сотен тысяч рабочих мест и росту зависимости от американского газа по более высоким ценам.

Немецкие компании массово переносят производства в другие страны. По данным Handelsblatt, 60% предприятий планируют сокращать персонал в Германии, а только в этом году в промышленности могут исчезнуть до 100 тыс. мест. Мощности перемещаются в Индию, Китай, Северную Америку, Африку и на Ближний Восток.

Рост коммунальных платежей также давит на бюджеты домохозяйств. С 2022 по 2025 год немецкая семья из четырех человек переплатила за газ 4,8 тыс. евро, за электроэнергию — 1,1 тыс. евро. Одновременно власти повышают налоги и сокращают социальные выплаты, что усиливает нагрузку на население.

Помимо экономических факторов, эксперты указывают на ухудшение социальной обстановки: рост преступности, этнические конфликты и неконтролируемую миграцию.