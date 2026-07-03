Россия нарастила поставки СПГ Европе

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз за январь - июнь 2026 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 13 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе - июне составил около 13,4 млрд куб. м против 11,4 млрд куб. м годом ранее. В частности, в июне российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 2,17 млрд куб. м (на 4,3% меньше, чем в мае, и на 10% выше, чем в июне прошлого года).

Суммарный импорт СПГ Европой в июне, согласно данным Bruegel, упал до минимума с ноября 2024 года и составил 9,9 млрд куб. м. В январе - июне закупки СПГ странами ЕС снизились на 2,5% - до 72,7 млрд куб. м.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца упали на 18% по сравнению с маем и составили 5,8 млрд куб. м. В январе - июне импорт Европой газа из этих стран увеличился на 3% - до 44,8 млрд куб. м.

Около 8,4 млрд куб. м СПГ с начала года было поставлено в Европу из Африки, 2,6 млрд куб. м - с Ближнего Востока (показатель упал на 61% на фоне ближневосточного конфликта).

О поставках СПГ из России в Европу

В конце января Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. При этом часть ограничений начала вводиться раньше. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были быть завершены до 17 июня 2026 года.

Поставки СПГ из России в Евросоюз в 2025 году снизились на 5,6% и составили 20,3 млрд кубометров. В целом Россия в 2025 году оказалась на четвертом месте по объемам поставок газа в страны Евросоюза после Норвегии, США и Алжира с 38 млрд куб. м.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.