Цены на нефть марки Brent могут начать резко падать

Цена на нефть марки Brent может опуститься до $60–65 за баррель к концу 2026 года по мере нормализации судоходства через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citigroup.

В обзоре экспертов банка отмечается, что грузопотоки постепенно возвращаются к обычному режиму, физический рынок нефти заметно ослаб, а сокращение запасов оказалось скромнее ожидаемого. Аналитики рекомендуют использовать возможный летний рост котировок для открытия коротких позиций.

Как пишет агентство, мировые энергетические рынки быстро стабилизируются после возобновления поставок через пролив, что увеличивает предложение сырья. Ранее аналогичные прогнозы представили Goldman Sachs и Morgan Stanley, предупредившие о риске формирования избытка предложения.

12 июня сообщалось, что стоимость нефти Brent на Лондонской бирже обрушилась более чем на 4% и впервые за восемь недель опустилась ниже отметки 84 доллара за баррель.

Поводом для падения цен послужила публикация иранского агентства Mehr о разработке проекта договоренностей из 14 пунктов. В документе, в частности, речь шла о снятии нефтяных санкций с Ирана и обязательстве исламской республики в течение 30 дней вновь открыть Ормузский пролив. Отмечалось, что инициатива еще нуждается в утверждении иранскими властями.