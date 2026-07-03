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Драгметаллы начали дорожать

Никита Бородкин

Цены на золото начали расти, завершив четырехнедельный период снижения. Как сообщает Reuters, рост может продолжиться на следующей неделе.

Драгметаллы начали дорожать
© РИА Новости

Цена растет на фоне слабых данных по рынку труда США, которые снизили ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС. Цены на спотовое золото выросли на 1,5%, до 4184,75 доллара за унцию, таким образом достигнув максимума с 23 июня. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 1,73% до 4197,2 долларов за унцию.

Как отмечает главный рыночный аналитик Bybit Хан Тан, текущая реакция оправдана, поскольку рынки снижают ставки на повышение процентной ставки ФРС в сентябре. CME FedWatch показал, что вероятность повышения процентной ставки в сентябре теперь оценивается трейдерами в 54%, что на 12 процентных пунктов ниже предыдущего показателя. Снижение процентных ставок уменьшает издержки владения активами, которые не приносят доход, вроде золота. Кроме того, за неделю доллар упал на 2,5%, что сделало драгоценный метал в американской валюте более доступным для держателей других валют.

Цены на другие драгоценные металлы также показали рост. Серебро подорожало на 2,8% до 62,7 доллара за унцию, платина — на 2,9% до 1662,66 доллара, а палладий — на 1,2% до 1280,75 доллара.