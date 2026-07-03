Драгметаллы начали дорожать

Цены на золото начали расти, завершив четырехнедельный период снижения. Как сообщает Reuters, рост может продолжиться на следующей неделе.

Цена растет на фоне слабых данных по рынку труда США, которые снизили ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС. Цены на спотовое золото выросли на 1,5%, до 4184,75 доллара за унцию, таким образом достигнув максимума с 23 июня. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 1,73% до 4197,2 долларов за унцию.

Как отмечает главный рыночный аналитик Bybit Хан Тан, текущая реакция оправдана, поскольку рынки снижают ставки на повышение процентной ставки ФРС в сентябре. CME FedWatch показал, что вероятность повышения процентной ставки в сентябре теперь оценивается трейдерами в 54%, что на 12 процентных пунктов ниже предыдущего показателя. Снижение процентных ставок уменьшает издержки владения активами, которые не приносят доход, вроде золота. Кроме того, за неделю доллар упал на 2,5%, что сделало драгоценный метал в американской валюте более доступным для держателей других валют.

Цены на другие драгоценные металлы также показали рост. Серебро подорожало на 2,8% до 62,7 доллара за унцию, платина — на 2,9% до 1662,66 доллара, а палладий — на 1,2% до 1280,75 доллара.