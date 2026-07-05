Семь стран ОПЕК+ увеличат нефтедобычу в августе

Семь стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в августе. Об этом сообщается на сайте организации. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.

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Отмечается, что это будет сделано для поддержания стабильности нефтяного рынка. Эти корректировки могут быть частично или полностью отменены в зависимости от рыночных условий.

"Страны продолжат внимательно следить за ситуацией на рынке и оценивать ее", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что страны будут каждый месяц встречаться для обсуждения рыночных условий, соблюдения квот и компенсаций. Следующая встреча пройдет 2 августа.