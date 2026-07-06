Эксперт рассказал, когда перестанет слабеть курс рубля

Российская валюта вступила в фазу затяжного ослабления, которое аналитики уже не склонны считать временной рыночной флуктуацией.

По оценкам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, национальная денежная единица перешла к новому долгосрочному тренду на девальвацию, сообщает ИА DEITA.RU.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт подчеркнула, что текущее падение котировок представляет собой фундаментальную переоценку стоимости рубля под давлением целого комплекса внешних и внутренних факторов.

Ключевым драйвером этого процесса выступает глобальное перераспределение капиталов. На фоне сохраняющейся геополитической напряженности международные инвесторы массово переводят средства в защитные активы, такие как доллар, швейцарский франк или золото.

В этой парадигме российская валюта объективно проигрывает конкуренцию за капитал, поскольку ее воспринимаемый риск остается на высоком уровне, а премия за владение рублевыми активами больше не компенсирует потенциальные угрозы.

Давление на курс усиливается со стороны сырьевого сектора. Снижение мировых цен на нефть напрямую бьет по притоку экспортной выручки, которая традиционно служит главным фундаментом стабильности финансовой системы страны.

Дополнительный негативный импульс исходит от завершения очередного налогового периода. Как пояснила Фрумина, российские экспортеры закончили обязательную продажу валютной выручки для расчетов с государственным бюджетом, тем самым лишив внутренний рынок значительной части предложения иностранной валюты.

Ситуацию усугубляет возобновление работы бюджетного правила. Министерство финансов вернулось к практике покупки иностранной валюты в резервы, изымая дополнительные объемы долларов и юаней с рынка.

Это происходит одновременно с общим укреплением американской валюты на мировой арене, где индекс доллара растет на ожиданиях жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Совокупность этих условий создает мощный нисходящий вектор для курса.

В краткосрочной перспективе траектория падения продолжится. Эксперт прогнозирует, что уже в течение ближайших нескольких недель биржевые индикаторы могут достигнуть психологически важной отметки в 80–82 рубля за один доллар.

Однако после достижения этого равновесного уровня стремительного обвала ожидать не стоит. Рынок постепенно адаптируется к изменившимся макроэкономическим реалиям, и дальнейшее движение будет носить более плавный характер.

По мнению аналитика, после выхода на эти уровни возможна временная стабилизация, однако устойчивость нового коридора будет зависеть от трех критических переменных. Во-первых, динамика останется привязанной к конъюнктуре нефтяного рынка: любой новый виток удешевления энергоносителей подтолкнет рубль ниже заявленных значений.

Во-вторых, определяющую роль продолжит играть внешнеполитический фон. В-третьих, важнейшим внутренним инструментом влияния станет политика Центрального банка. Дальнейшие решения регулятора по ключевой ставке будут либо сдерживать инфляционные риски и поддерживать привлекательность рублевых сбережений, либо, при смягчении политики, дополнительно ускорят ослабление национальной валюты.