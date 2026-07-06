Кофе резко подорожал

Биржевые цены на кофе сорта арабика на торгах в понедельник выросли на пять процентов. О резком подорожании свидетельствуют данные торгов.

Стоимость тонны кофе подорожала до уровня выше семи тысяч долларов. Цена фьючерсных контрактов с поставкой в сентябре выросла на 5,06 процента, до 3,1655 доллара за фунт (или порядка 6979 долларов за тонну). Позже котировки достигли уровня 3,1825 доллара за фунт (около 7016 долларов за тонну), впервые с 25 марта превысив отметку в семь тысяч долларов.

В конце 2025 года мировые цены на кофе резко упали после того, как президент США Дональд Трамп освободил от 40-процентных пошлин импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения назвали растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания.

Ранее сообщалось, что россияне перешли на более дешевый кофе навынос. В январе-феврале 2026-го потребление напитка в кофейнях уменьшилось, что эксперты связали с большим числом праздников и аномальной погодой. Спрос на кофе в точках самообслуживания при этом стал выше, так как стоимость в 128 рублей за чашку является, по словам аналитиков, доступной для большинства.