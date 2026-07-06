Центробанк повысил курсы валют

Центральный банк России поднял официальные курсы зарубежных валют на вторник, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты вырос более чем на 70 копеек. Стоимость доллара увеличилась с 77,22 до 77,96 рубля.

Также вырос и евро — курс приблизился к отметке 90 рублей. Валюта подорожала с 88,03 до 89,26 рубля.

С прошлой пятницы пересмотрели и курс юаня. Китайская валюта подорожала почти на 7 копеек. Стоимость увеличилась с 11,38 до 11,45 рубля.

Глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев допустил, что в течение недели курс доллара с большой долей вероятности закрепится в диапазоне 75-80 рублей. Снижение объемов валютных интервенций со стороны Минфина, скорее всего, ослабит давление на рубль и замедлит снижение курса. На ситуацию также повлияют ожидания сокращения выручки отечественных сырьевых экспортеров на фоне затяжного падения мировых цен на нефть, резюмировал он.