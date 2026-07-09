Ждать ли доллар по 100 рублей: прогноз эксперта

Российская валюта в ближайшей перспективе сохранит запас прочности, что делает достижение психологической отметки в сто единиц за американскую доллар до завершения 2026 года крайне затруднительным.

Такой прогноз в беседе с «Прайм» озвучила Таисия Вепренцева, возглавляющая консалтинговую компанию «Деломант Групп», передает ИА DEITA.RU.

Согласно актуальным данным регулятора на восьмое июля текущего года, официальный курс американской валюты зафиксирован на уровне 76,1258 рубля, тогда как европейская расчетная единица оценена в 86,8976 рубля.

По словам аналитика, для того чтобы американская валюта смогла подорожать до трехзначного значения, ей потребуется преодолеть дистанцию почти в тридцать процентов от текущих котировок. Подобные движения не вписываются в стандартную рыночную логику и требуют экстремальных потрясений.

Следовательно, закрепление курса на уровне 100 рублей в рамках текущего календарного года следует рассматривать исключительно как стрессовую модель развития событий, а не как базовый прогноз. Вепренцева назвала причины, которые обеспечили существенное укрепление позиций рубля в весенние месяцы.

Главным драйвером остается жесткая монетарная политика Центрального банка: высокая ключевая ставка искусственно ограничивает доступность кредитных ресурсов и одновременно делает инструменты с рублевой доходностью крайне привлекательными для инвесторов.

Кроме этого, национальная валюта получает мощную поддержку со стороны внешней торговли благодаря стабильному притоку экспортной выручки. Дополнительным стабилизирующим фактором выступает бюджетный механизм — относительно сдержанные объемы закупок иностранной валюты государством по бюджетному правилу снижают избыточное давление на внутренний рынок.

Специалист подчеркивает, что вероятность тестирования уровня в 100 рублей начинает планомерно увеличиваться при рассмотрении периода двух или трех лет. Реализация этого сценария напрямую зависит от устойчивости государственных финансов.

Если правительству не удастся сократить дефицит казны, а доходы от реализации углеводородов продолжат демонстрировать негативную динамику, у российской валюты исчезнет главный источник подпитки. В таких условиях рынку придется столкнуться с нехваткой валютных поступлений, что неизбежно спровоцирует ослабление рубля и выведет его курс на новые исторические максимумы.