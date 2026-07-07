Курс доллара опустился до 75 рублей

Курс доллара во вторник, 7 июля, опустился до 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».

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По состоянию на 10:20 (мск) курс евро составляет 87,1 рубля. Курс юаня составил 11,1 рубля.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, курс рубля в ближайшие дни будет зависеть от сигналов ЦБ РФ, динамики нефтяных цен, внешней торговли и действий властей Китая. В свою очередь юань на текущей неделе, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 11,30–11,60 рубля.

29 июня член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода выразил мнение, что в начале июля американский доллар будет находиться в коридоре 76–80 рублей, а стоимость юаня может варьироваться от 11,20 до 11,90 рубля.

В тот же день курс японской валюты снизился до минимальных за 40 лет 161,97 иены за доллар. Ослабление национальной валюты увеличивает прибыль экспортеров и, в свою очередь, способствует росту фондового рынка страны до рекордных отметок.