Саудовская Аравия резко удешевила нефть

Цены на нефть закрепились около уровней, на которых находились до войны с Ираном. Марка Brent опустилась ниже $72 за баррель, WTI — ниже $69. Еще в апреле Brent поднималась выше $126, но теперь рынок отыграл почти всю военную премию: через Ормузский пролив снова выходят танкеры, а ранее застрявшая нефть возвращается на рынок.

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Дополнительное давление создали страны Персидского залива. Саудовская Аравия резко снизила официальную цену Arab Light для покупателей в Азии — сразу до $1,50 ниже среднего уровня сорта Oman/Dubai. Это крупнейшее месячное снижение по статистике Reuters с 2003 года.

ОПЕК+ тем временем согласовала новое повышение целевых уровней добычи с августа — еще на 188 тыс. баррелей в сутки после аналогичных шагов в июне и июле. Пока часть этого роста оставалась «на бумаге» из-за войны и ограничений на проход танкеров, но восстановление Ормуза может вернуть больше сырья на рынок.