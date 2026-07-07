Цены на российский уголь резко снизились

За последнюю неделю июня стоимость полутвердого коксующегося угля марки Ж в портах Дальнего Востока упала на 6,2 процента или 10 долларов, что стало рекордным недельным снижением с начала года. Об этом со ссылкой на подсчеты Neft Research пишет «Коммерсантъ».

В азово-черноморских портах цены на этот же уголь упали на 2,7 процента, а в портах Балтики — на 3,6 процента. Повышенный дальневосточный результат аналитики объясняют сокращением спроса в Китае, поскольку местные потребители не хотят переплачивать.

Между тем в Центре ценовых индексов напоминают, что рост цен на востоке страны был связан с аварией на шахте в китайской провинции Шаньси, которая привела к массовым проверкам других предприятий и остановке добычи на них. Поскольку ситуация в отрасли налаживается, то интерес к российскому углю быстро спадает.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев полагает, что падение цен продолжится до конца августа или начала сентября. В свою очередь, прогноз Neft Research предусматривает снижение цен на российский уголь в третьем квартале на 6-8 процентов.

Ранее сообщалось, что российские угледобывающие компании не смогли в полной мере воспользоваться взлетом мировых цен на энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Их потенциальные дополнительные доходы от экспортных контрактов были съедены как взлетевшей стоимостью логистики, так и переукреплением рубля.