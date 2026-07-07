ЦБ резко изменил курсы доллара и евро

Центральный банк России резко снизил официальный курс доллара и евро на 8 июня. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно информации регулятора, курс доллара на 8 июля составит 76,13 рублей. Таким образом, валюта стала дешевле на 1,84 рубля.

Курс евро упал на 2,36 рубля и составил 86,90 рублей. В свою очередь, юань подешевел на 0,25 рублей — его курс установлен на уровне 11,21 рублей.

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Ранее Центральный банк предложил ввести минимальный объем акций при проведении первичных публичных размещений.