Страны Евросоюза рассорились из-за денег

Еврокомиссия планирует серьезные траты на следующую семилетку, однако крупнейший налогоплательщик в лице Германии отказывается спонсировать грандиозные планы Брюсселя. РИА Новости рассказало, что известно о финансовом расколе в ЕС.

Бюджет не по карману

Сейчас ЕС не может утвердить новый долгосрочный бюджет. На период с 2028 по 2034 год ЕК заложила в полтора раза больше трат, чем на предыдущие годы: 2 трлн евро вместо 1,3 трлн, или же 1,26% от совокупного ВВП Евросоюза. Сумма учитывает все обязательства и платежи за указанный период, а также задает планку ежегодных трат по всем направлениям.

Для решения требуется согласие всех членов блока, однако Германия отказывается принимать финансовую программу, требуя сокращения хотя бы на 400 млн евро. Даже в этом случае ежегодный бюджет ФРГ вырастет на 27%, а взносы в общую копилку перевалят за 50 млрд евро. Учитывая общее состояние немецкой экономики, план трудновыполним. По прогнозам ЕС ожидаемый рост ВВП в 2026 году будет всего 0,6%, а в целом по европейской зоне прирост производства составит лишь 0,9%. Инфляция тем временем вырастет до 3,1%, что является максимумом за три года.

Необходимость высоких трат оправдывают дорогими энергоносителями и увеличением расходов на оборону. Рост цен на энергоносители вынуждает ЕС направлять больше средств на энергетическую трансформацию, поддержку промышленности и снижение зависимости от импорта энергоносителей. Также много средств заложено на восстановление конкурентоспособности Европы и потенциальное расширение блока. Другая статья расходов — финансовая и военная поддержка Украины. В результате Брюссель финансирует по большей части уже взятые на себя обязательства.

Существенное увеличение бюджета позволит ускорить энергетическую трансформацию, стимулировать инвестиции в инфраструктуру и инновации. Однако ни одна из стран не может позволить себе такие проекты в одиночку, а в совокупности реальные возможности ЕС не безграничны. Нагрузка распределяется неравномерно, а основной удар придется на Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

Финансовая ответственность повлечет раздувание госдолга, замедление экономического роста и выльется в социальную напряженность. Берлин не хочет нести такие риски и прямо назвал бюджет нереалистичным. Стокгольм также недоволен предложениями Брюсселя.

Хитрости и компромиссы

Однако уменьшать бюджет никто не собирается. Наоборот, оборонные расходы Евросоюза хотят поднять по меньшей мере до 131 млрд евро, а еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс уверяет, что пересмотру сумма не подлежит. В сфере сложившегося энергокризиса ЕК готова предложить «дополнительную финансовую гибкость», которая предполагает выделение 0,3% от ВВП на энергетические расходы сверх бюджетного правила. Вместе с тем Брюссель ищет способы увеличить собственные доходы в том числе за счет торговли квотами на углеродные выбросы.

Аналитики сходятся во мнении, что без компромиссов обойтись не получится. ЕК может согласиться на сокращение издержек и субсидий общей сельскохозяйственной политики, а также пойти по пути «оптимизации» программ региональной поддержки. Кроме того, чиновники могут пойти на хитрости: растянуть сроки реализации проектов, использовать заемные средства, вынести часть расходов за рамки бюджета через Европейский инвестиционный банк.

Также под нож могут пустить крупные статьи расходов, предназначенные для агросектора и социальной поддержки. Однако и здесь слишком большое давление со стороны ЕК может вызвать конфликт интересов и еще большее расслоение внутри блока.