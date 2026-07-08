В России ввели запрет на экспорт дизеля

Власти России ввели запрет на экспорт дизеля. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", – сказал он.

Власти готовят новые меры для решения ситуации с бензином

По словам вице-премьера, РФ в июле начинает импорт топлива из других стран. При этом ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой.

В частности, спрос на топливо вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на АЗС. Это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и рост времени заправки.