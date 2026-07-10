Очереди на автозаправочных станциях и ажиотажный спрос на горючее, спровоцированные последствиями атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, могут уйти в прошлое через несколько месяцев.

Однако локальный топливный кризис неизбежно оставит глубокий след в макроэкономике страны, оказав давление на темпы роста цен и вынудив Центральный банк пересмотреть свои планы по смягчению денежно-кредитной политики.

Такой прогноз развития ситуации дала аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт напомнила о комплексе экстренных мер, утвержденных накануне правительством для стабилизации внутреннего рынка энергоносителей. На совещании у главы государства Владимира Путина вице-премьер Александр Новак анонсировал введение полного запрета на экспорт дизельного топлива до конца июля текущего года, сделав исключение лишь для поставок в рамках межправительственных соглашений со странами Евразийского экономического союза.

Кроме этого, кабинет министров получил право директивно устанавливать предельные уровни биржевых цен на нефтепродукты. В качестве дополнительной меры поддержки было одобрено увеличение производства низкооктановых сортов бензина, включая прямогонный, а также официально заявлена возможность импорта горючего из-за рубежа для покрытия возникающего дефицита.

По оценке Мильчаковой, предпринятые шаги позволят купировать панику. Аналитик полагает, что административное регулирование вкупе с насыщением рынка приведет к заметному замедлению темпов удорожания горючего на стелах АЗС и позволит полностью ликвидировать многокилометровые очереди за бензином на горизонте двух-трех месяцев.

При этом потребителям не стоит рассчитывать на существенное снижение стоимости топлива — возврат цен к весенним значениям исключен, особенно учитывая тот факт, что высокооктановые сорта будут ввозиться из-за границы по рыночным котировкам.

Государство намерено сдерживать розничные цены с помощью выплат демпферных компенсаций нефтепереработчикам. Это решение станет серьезным вызовом для федерального бюджета: нагрузка на казну возрастет, увеличивая дефицит, если только он не будет нивелирован к концу года дополнительными сверхдоходами от нефтегазового экспорта.

Несмотря на стабилизацию ситуации непосредственно на заправках, инфляционный импульс продолжит распространяться по всей экономике. Ожидания дальнейшего подорожания нефтепродуктов уже начали закладываться производителями в конечную стоимость потребительской корзины, логистических услуг, базовых продуктов питания и авиабилетов.

Как следствие, годовая инфляция в перспективе ближайших месяцев рискует ускориться до 6%. В таких условиях традиционная летняя плодоовощная дефляция может в текущем году так и не наступить. На фоне разгона цен перед регулятором встает сложная задача. Банку России, вероятнее всего, придется взять длительную паузу в цикле снижения ключевой ставки, сохранив ее заградительный уровень как минимум до конца декабря, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали.