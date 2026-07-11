Европа может согласиться на уплату сбора за проход через Ормуз

Европейские страны допускают возможность уплаты сбора за проход судов через Ормузский пролив в том случае, если она будет носить добровольный характер. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

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По ее данным, в европейских столицах полагают, что уплата сбора должна быть добровольной и регламентироваться Международной морской организацией (ИМО) ООН. В качестве образца в Европе предлагают рассмотреть ситуацию в Малаккском проливе: транзит через эту водную артерию не предполагает оплаты, однако страны и частные корпорации делают добровольные взносы в специальные фонды, которые помогают прибрежным государствам компенсировать расходы за патрулирование пролива и обеспечение экологической безопасности в нем.

Согласно The Guardian, подобное предложение было разработано Оманом в сотрудничестве с британскими юристами. Газета отметила, что оманские власти готовы направить своих юридических экспертов в Тегеран для детального обсуждения плана.