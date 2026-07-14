Постсоветская страна запретила вывоз топлива

Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на сайте правительства.

© Lenta.ru

Постсоветская страна пошла на запрет экспорта, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок. Решение кабмина вводит полный запрет на вывоз топлива за пределы республики, даже в страны ЕАЭС. Исключение сделано только для горюче-смазочных материалов (ГСМ), находящихся в штатных топливных баках автотранспорта.

Помимо этого, власти отменили запрет на ввоз топлива автотранспортом, действовавший с 2019 года.

ЦБ отказался «закрыть глаза» на ситуацию с топливом

Ранее Киргизия попросила Россию обеспечить стабильные поставки топлива из опасений дефицита. Помимо РФ, республика обратилась также к Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. Ближайших соседей просят помочь с поставками бензина. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере.