Заявление Трампа развернуло нефтяной рынок

Мировые цены на нефть начали снижение после того, как президент США Дональд Трамп отказался от идеи взимать 20-процентный налог с судов в Ормузском проливе, решив заменить его требованием масштабных инвестиций от стран Персидского залива. Этот маневр вызвал разворот тренда, так как рынок отреагировал на смягчение риторики замедлением ажиотажного спроса, хотя судоходство в регионе остается фактически парализованным.

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«Цены на нефть упали с максимума после того, как Трамп изменил планы по введению платы за морские перевозки», — сообщает The New York Times.

До этого заявления нефть демонстрировала взрывной рост: котировки Brent во вторник поднимались до 87 долларов за баррель, отыграв 9-процентный скачок, зафиксированный в понедельник сразу после первых угроз блокады. После того как Трамп заменил пошлины на «инвестиционные соглашения», цена Brent скорректировалась до 85 долларов, а сорт WTI закрепился в диапазоне 79–80 долларов за баррель, что стало реакцией рынка на снижение градуса эскалации.

«Возобновление американской блокады оказывает гораздо большее влияние на рынки, чем предыдущая приостановка действия исключения из санкций в отношении иранской нефти», — констатируют аналитики банка ING, фиксируя, что июньское перемирие между США и Ираном окончательно сорвалось.

При этом ситуация в Ормузском проливе остается критической: поток судов сократился до 10 единиц в сутки вместо привычных 130, а судовладельцы продолжают бойкотировать маршрут из-за риска атак. Это привело к тому, что цены на бензин в США достигли 3,86 доллара за галлон, поднявшись на 30% с момента начала конфликта.