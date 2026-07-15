В России оценили неожиданный шаг Путина

Решение президента РФ Владимира Путина сохранить приоритет поддержки малого и среднего бизнеса в условиях военной экономики стало неожиданным для западных аналитиков, но получило положительную оценку в деловых кругах России. Вопреки прогнозам о полной мобилизации ресурсов, власти продолжают расширять меры поддержки предпринимателей, передает РИА Новости.

Накануне по итогам ПМЭФ-2026 Путин утвердил обширный перечень поручений, в котором особое внимание уделено поддержке МСП. В частности, президент поручил упростить условия ведения бизнеса для производственных компаний, закрепить порог доходов в 20 млн рублей для освобождения от НДС по упрощенной системе, а также создать механизм бесшовного перехода между различными формами ведения бизнеса и налоговыми режимами.

Как отмечают эксперты, ключевым направлением остается снижение налоговой и отчетной нагрузки. По данным Минэкономразвития, в 2026 году на льготное финансирование МСП выделено около 900 млрд рублей. С начала года бизнес привлек 171,6 млрд рублей в рамках национальной гарантийной системы. Особый упор сделан на технологические компании: программа «Высокотех» позволяет получить кредиты до 1 млрд рублей по ставке ниже рыночной.

При этом налоговые поступления от МСП, вопреки пессимистичным прогнозам, демонстрируют рост, говорится в материале. В Москве за год число малых и средних предприятий увеличилось на 8 тысяч, а отчисления в бюджет выросли на 4%. В 2023 году сектор обеспечил около 20% всех налоговых сборов в стране. С 2019 по 2025 год совокупные налоги от МСП, по данным аналитиков, как минимум удвоились.

Путин пообещал поддержку "ответственному" бизнесу и компаниям

Власти также развивают цифровые сервисы для предпринимателей, включая платформы для регистрации, отчетности и доступа к финансированию. По мнению аналитиков, это свидетельствует о формировании гибридной модели, в которой вокруг регулируемого государственного ядра (ВПК, инфраструктура) существует гибкое облако МСП, рассматриваемое как ценный ресурс экономики. Западные прогнозы о неизбежном переходе к полностью мобилизационной экономике, таким образом, не подтвердились.