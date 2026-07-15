Европа может столкнуться с банкротством

Энергетический кризис в Европе, вызванный аномальной жарой и дефицитом газа, может привести к серьезным экономическим последствиям, заявил News.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Франция в начале июля выкачала из подземных хранилищ более 200 млн кубометров газа. По словам Юшкова, текущий отбор топлива из ПХГ носит временный характер и связан с повышенным спросом в жару.

При этом цены на газ на европейских биржах выросли, и использование более дешевых запасов из хранилищ коммерчески выгоднее, чем закупка дорогого рыночного газа. Однако эксперт подчеркнул, что энергоресурса в Европе катастрофически не хватает, а высокая стоимость газа и энергии увеличивает себестоимость товаров, что создает нагрузку на экономику стран региона.

Рост цен на газ, по словам эксперта, спровоцирован в том числе закрытием Ормузского пролива, из-за чего затруднены поставки сжиженного природного газа из Катара. Одновременно аномальная жара влияет на энергосистему. Ветрогенераторы не работают из-за отсутствия ветра, уровень воды в водохранилищах падает, а перегрев прудов-охладителей на АЭС вынуждает снижать мощности реакторов.

Юшков отметил, что европейские компании, возможно, рассчитывают на снижение цен в будущем, например, после открытия Ормузского пролива, когда катарский СПГ вернется на рынок. Тогда можно будет пополнить запасы по более низким ценам. Он также напомнил, что альтернативные источники энергии в жару работают с перебоями, что усугубляет ситуацию.