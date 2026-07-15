Нефть ударила по ценам на золото

Цены на золото снизились в среду после роста более чем на 2% днем ранее. Во вторник драгметалл достигал отметки 4100,49 долларов за унцию на фоне данных о замедлении потребительской инфляции в США в июне. Однако уже к утру среды котировки опустились на 0,7% — до 4025,12 долларов за унцию, а августовские фьючерсы подешевели на 1% (до 4030,40 долларов), передает Reuters.

Причиной падения стал рост цен на нефть, который усилил опасения по поводу инфляции и создал неопределенность в отношении будущих решений ФРС по ставке. Давление на золото, традиционно считающееся защитным активом, оказали заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и угрозе ударов по инфраструктуре, если Тегеран не начнет переговоры.

По словам старшего аналитика OANDA Кельвина Вонга, рынок уже не реагирует на данные по потребительской инфляции, считая их запаздывающим индикатором, и сосредоточен на геополитических рисках, связанных с действиями США. Рост цен на нефть создает дополнительное давление на золото, которое теряет привлекательность в условиях высоких ставок, несмотря на свою традиционную роль защиты от инфляции.

Представители ФРС положительно оценили июньские данные по инфляции, но отметили, что для уверенности в устойчивом ослаблении ценового давления потребуется больше подтверждений. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании, по данным CME FedWatch, снизилась до 58% (против 76% до публикации инфляционного отчета), однако трейдеры оценивают вероятность повышения в декабре примерно в 80%.

Спотовое серебро снизилось на 0,8% (до 58,18 долларов за унцию), платина потеряла 0,2% (до 1628,06 долларов), в то время как палладий подорожал на 0,5% (до 1311,84 долларов). Инвесторы ожидают публикации индекса цен производителей США, который может дать дополнительные сигналы о состоянии инфляции и перспективах монетарной политики.