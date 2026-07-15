Иран может нанести мощный удар по экономике США

Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил о возможной блокировке всех экспортных маршрутов, выгодных США и их союзникам, после того как Тегеран закрыл Ормузский пролив, а Вашингтон возобновил военно-морскую блокаду иранских портов, передает Reuters.

В заявлении КСИР подчеркивается, что региональный экспорт энергоносителей либо распределяется между всеми, либо становится недоступным для всех. Аналитики полагают, что Иран может задействовать йеменских хуситов для перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что хуситы готовы закрыть пролив, если Саудовская Аравия продолжит атаки на Йемен, что может поднять цены на нефть до 200 долларов за баррель.

Напряженность усилилась после того, как США нанесли удары по иранским объектам у побережья. В ответ КСИР атаковал объекты Пятого флота США в Бахрейне, а также цели в Кувейте и Иордании. Иорданские ПВО перехватили три баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры. Цены на нефть выросли на 2%, достигнув месячного максимума на фоне эскалации в регионе. Конфликт между Ираном и США, возобновившийся на прошлой неделе, уже привел к тысячам жертв.