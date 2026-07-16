Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2022 года

Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2022 года упал ниже 2 100 пунктов – в ходе утренней сессии 16 июля к 7:23 мск он опускался до 2 080,08 пункта. Предыдущий раз ниже этой отметки индекс находился 20 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:05 мск индекс Мосбиржи незначительно отыграл падение, поднявшись до 2083,96 пункта.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в своем утреннем прогнозе указывает , что индекс падает уже 19 недель подряд – подобного в истории российского рынка не было. По его оценке, область 2 100 пунктов оставалась последней преградой перед круглой отметкой 2 000 пунктов, а без позитивных драйверов бенчмарк рискует достичь ее уже к следующему понедельнику – в том числе под давлением предстоящих дивидендных гэпов банковских бумаг.

«Статистически на рынке явная аномалия: идет 19-я неделя падения– такого еще никогда не было. Если рассчитать пределы риска по исторической волатильности, то крайними границами падения индекса на июль значатся 2077 пукнтов и маловероятный уход под 1979 пунктов – на случай кризисного сценария с проколом глобальной трендовой 2100 пунктов», – резюмировал эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в вечернем обзоре связал давление на российский рынок с обсуждением в США законопроекта об антироссийских санкциях, предусматривающего право президента Дональда Трампа вводить 100-процентные пошлины против покупателей российских энергоносителей.

«Санкционная неопределенность поддерживает повышенную напряженность на рынке», – написал он.

По словам эксперта, дополнительным сдерживающим фактором остаются предстоящие дивидендные отсечки крупных эмитентов – в нынешних условиях гэпы могут оказаться глубокими, а их закрытие займет продолжительное время.