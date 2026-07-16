США рискуют столкнуться с новым кризисом

Фондовый рынок США может столкнуться с новым кризисом из-за перегрева технологического сектора, считает финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По его словам, IT-компании массово выходят на рынок с продажей акций, а внедрение ИИ вместо экономии приносит дополнительные расходы, передает агентство «Прайм».

Акции американских техгигантов падают с начала года. Microsoft потеряла 20,4%, Tesla — 11,9%. Одновременно три крупные компании — SpaceX, Anthropic и Alphabet — планируют привлечь через продажу бумаг более триллиона долларов. По мнению эксперта, рынок не способен «переварить» такой объем: свободных денег в таком количестве нет, и компаниям придется снижать цены на акции.

При этом вырученные средства нужны техгигантам для покрытия убытков от гонки за ИИ, который пока не приносит прибыли, но требует постоянных вложений. Родин отметил, что оценки компаний выросли на обещаниях прорыва, но реальных доходов за ними нет.

Когда сами гиганты выбрасывают на рынок триллионы своих бумаг, они признают, что их стоимость держится не на прибыли, а на деньгах инвесторов. Это, по мнению аналитика, и есть пузырь, который рискует лопнуть в случае массовой продажи акций.