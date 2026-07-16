Какого решения ЦБ по ставке стоит ждать в июле

Предстоящее 24 июля заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке обещает превратиться в настоящую дилемму для финансового мегарегулятора, поскольку экономическая конъюнктура претерпела радикальные изменения всего за четыре недели.

Такое мнение высказал руководитель дирекции частного банковского обслуживания ТКБ Банка Михаил Шитухин, оценивая перспективы денежно-кредитной политики на фоне свежих статистических данных, передает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, главным потрясением для регулятора стала динамика потребительских цен. Если майский годовой показатель инфляции выглядел относительно сдержанно и составлял 5,31%, то уже в июне он совершил резкий скачок до 6,02%.

Еще более тревожным сигналом выглядит помесячная статистика: темпы роста стоимости товаров и услуг ускорились с едва заметных 0,17% до ошеломляющих 0,87%, что означает пятикратное увеличение скорости подорожания жизни внутри страны.

Основным катализатором этого инфляционного всплеска стал топливный рынок. Стоимость горючего за один только месяц взлетела почти на семь процентов, а в пересчете на годовые показатели бензин прибавил в цене практически двадцать процентов.

Шитухин предупреждает, что сохранение высоких котировок на нефтепродукты неизбежно запустит цепную реакцию во всей экономике. Транспортные компании будут вынуждены закладывать возросшие расходы в свои издержки, что приведет к системному пересмотру тарифов на логистику.

Вслед за ними бизнес начнет повышать отпускные цены на конечную продукцию, провоцируя так называемый вторичный перенос — масштабное распространение удорожания сырья на все товарные категории. Именно такого сценария бесконтрольного раскручивания ценовой спирали больше всего опасается Центральный банк.

Ситуацию дополнительно осложняет целый комплекс факторов, которые критически сужают пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики. Среди них эксперт выделяет острый перегрев на рынке труда, где дефицит кадров заставляет предприятия раздувать фонд оплаты труда, продолжающееся ускорение кредитной активности населения и корпоративного сектора, сохраняющийся бюджетный дефицит, а также напряженный геополитический фон.

Все эти элементы создают мощный проинфляционный фон, который невозможно игнорировать при принятии решений. В результате июльское заседание ставит руководство ЦБ перед сложнейшим выбором из крайне ограниченного набора инструментов.

С одной стороны, сохраняются признаки постепенной структурной адаптации экономики к внешним вызовам, а также ряд временных факторов, способных искусственно занизить годовую инфляцию во второй половине года. Однако вес негативных сигналов настолько велик, что регулятор не может позволить себе их проигнорировать.

Как отмечает топ-менеджер, еще в июньском пресс-релизе ведомство недвусмысленно заявило, что риски ускорения роста цен преобладают над факторами его замедления на среднесрочном горизонте. Тогда эта формулировка воспринималась рынком как стандартная оговорка, но сегодня она звучит как окончательный диагноз состояния финансовой системы.

Исходя из сложившейся картины, наиболее вероятным сценарием развития событий аналитик считает консервацию текущего уровня жесткости. По мнению Михаила Шитухина, совет директоров оставит ставку без изменений на отметке 14,25% годовых.

Такая пауза даст Центробанку необходимую передышку, чтобы дождаться публикации достоверных макроэкономических данных за июль и август. Регулятору необходимо эмпирическим путем выяснить, перекинулся ли локальный шок от удорожания бензина на смежные отрасли или же экономика удержала удар. При этом вероятность ужесточения политики становится все более осязаемой.