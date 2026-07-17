Партнер России собрался перейти на канадский газ

Китай собрался снизить зависимость от импорта катарского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной таких шагов стали продолжающиеся проблемы с судоходством в Ормузском проливе. В такой ситуации китайские импортеры (крупные государственные компании вроде Sinopec и PetroChina) начали переговоры с экспортерами, которые не зависят от ситуации в Персидском заливе. Речь идет о контрактах на поставки, которые начнутся до 2030 года и продлятся не менее десяти лет. Есть сведения, что одним из рассматриваемых вариантов стала Канада.

Если такое случится, то, как пишет агентство, это станет одним из явных признаков того, что война в Иране кардинально меняет мировой рынок СПГ. В настоящее время КНР является крупнейшим покупателем катарского СПГ. В прошлом году на долю эмирата приходилось почти 30 процентов китайского импорта. За последние годы обе страны заключили ряд крупнейших сделок в отрасли. Впрочем, предполагается, что Пекин не станет расторгать действующие соглашения с Дохой.

Уточняется, что с апреля по июнь Китай импортировал из Катара всего около 100 000 тонн газа, хотя за аналогичный период прошлого года было куплено 4,7 миллиона тонн.

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По итогам I половины 2026 года США, а также Тринидад и Тобаго стали главными поставщиками сжиженного природного газа на европейский энергетический рынок.