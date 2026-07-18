США продавливают ЕС по отмене импортных правил

США оказывают давление на Евросоюз с требованием публично взять на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают Вашингтон, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Американская сторона направила европейским чиновникам конкретные предложения по детальному плану. В Еврокомиссии заявили, что не намерены подписывать документ с будущими обязательствами.

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В августе 2025 года США и ЕС объявили о рамочном соглашении по торговле. Оно предполагает отмену Евросоюзом пошлин на все промышленные товары из США, при этом Вашингтон сохраняет 15-процентную пошлину на большую часть европейской продукции.

Стороны также договорились совместно работать над снижением или устранением других нетарифных барьеров. Именно этот пункт теперь стал предметом жесткого торга.

По словам трех источников, знакомых с переговорами, США хотят услышать от Брюсселя детализированные обязательства по конкретным регуляторным нормам. Однако в Еврокомиссии подчеркивают, что находятся в постоянном диалоге, но не планируют связывать себя долгосрочными обещаниями в письменном виде.

ЕС опасается, что публичные уступки могут ослабить его позиции в будущих переговорах, особенно по вопросам экологических стандартов и технических регламентов, которые американские производители считают избыточными.

На прошлой неделе США ввели дополнительные пошлины на европейскую сталь и алюминий, сославшись на избыточные мощности в ЕС. Кроме того, в июне Вашингтон пригрозил Брюсселю ответными мерами в связи с цифровым налогом, который Европа планирует ввести для американских технологических гигантов.