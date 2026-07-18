В Турции предупредили о проблемах с обменом долларов старого образца

Сложности с обменом долларов старого образца сохраняются в Турции, и туристы, в том числе российские, могут столкнуться с отказом в обмене таких купюр.

Об этом ТАСС рассказал Сердар Йерлиоглу, председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов, объединяющей структуры и компании, которые занимаются операциями с иностранной валютой в стране.

"Уже больше полутора лет проблема долларов старого образца, так называемых белых долларов, сохраняется. Она сейчас стала далеко не такой острой, но все же с такими купюрами у туристов могут быть сложности. В основном это касается банкнот старше 2008 года выпуска", - сказал собеседник.

По его словам, многие обменные пункты все еще проводят операции с такими долларами, но подавляющее большинство турецких банков стараются их вообще не принимать.

"Проблема перестала быть острой, потому что объем таких купюр стал очень маленьким. В бюро обмена валют их могут принять у туриста, российского или любого другого, и принимают. Но при этом обязательно смотрят на состояние купюры, проходит ли она все проверки. В любом случае, если есть необходимость обменять какое-то количество таких долларов, это в принципе можно сделать", - отметил Йерлиоглу.

Он при этом не исключил, что в случае серьезных претензий к качеству купюры ее все равно могут обменять, но по более низкому курсу.

Говоря о проблеме долларовых банкнот без сторонних отметок и печатей, глава ассоциации сказал, что в большинстве обменных пунктов всегда идут навстречу клиенту.