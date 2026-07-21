Индекс Мосбиржи технически подскочил

Решение Минфина о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), а также существенное подорожание нефти помогли российскому фондовому рынку оттолкнуться от негатива и показать во вторник, 21 июля, существенный рост, который, впрочем, пока вряд ли станет тенденцией, считают аналитики «Альфа-Инвестиций».

«Ралли во многом техническое из-за закрытия коротких позиций. Ближе к заседанию ЦБ инвесторы могут фиксировать прибыль. Вероятно, индекс будет колебаться в диапазоне 2000-2200 пунктов, пока риски существенно не ослабнут», — говорится в комментарии экспертов.

По итогам основной торговой сессии во вторник индекс Мосбиржи подскочил на 3,9 процента, до 2078,78 пункта, а в ходе торгов поднимался почти до 2100 пунктов, хотя накануне падал ниже 1900.

Ранее, 24 июля, Центробанк, который на фоне резкого увеличения инфляционных ожиданий в стране вряд ли смягчит позицию, должен озвучить решение по ключевой ставке. В целом эксперты допускают, что текущая неделя будет «одной из самых непредсказуемых и волатильных на фондовом рынке в этом году».