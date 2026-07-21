Госдума приняла закон о регулировании криптовалют в РФ

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют. Документ вносит изменения, необходимые для реализации базового закона "О цифровых валютах и цифровых правах".

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Во-первых, вводятся требования к рекламе услуг, связанных с "криптой":

в ней обязательно должно указываться наименование организатора обращения;

необходимо предупреждать о высоких рисках и возможных финансовых потерях;

запрещается гарантировать или обещать доходность вложений (в том числе на основе прошлых показателей), а также указывать конкретные цифровые валюты и прогнозы изменения их курса;

реклама должна содержать информацию о возможности ознакомиться с рисками до совершения сделки.

Во-вторых, закон регулирует отношения участников "цифрового" рынка: определяет права и обязанности цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и Банка России. Закрепляется право кредитных организаций и филиалов иностранных банков работать с криптовалютами, при этом управляющим компаниям банковских холдингов такая деятельность запрещается.

В-третьих, согласно закону, цифровая валюта признается валютной ценностью, вводится обязанность уведомлять ФНС об открытии криптокошельков.

В-четвертых, прописываются особенности организованной торговли цифровыми активами, правила их учета и возможность использования криптовалюты при клиринге.

Пятый блок норм касаются банкротства и взыскания. Устанавливаются правила банкротства участников рынка цифровых валют по аналогии с рынком ценных бумаг. Также определяются правила обращения взыскания на цифровые активы должников и наложения ареста на них.

В документе подчеркивается, что цифровая валюта не станет средством платежа внутри страны. Исключение - внешняя торговля. Криптовалютой можно будет расплачиваться за поставки импорта в Россию. Обладателям лицензии разрешат покупать за границей цифровые активы или переводить зарубежным партнерам криптовалюту, приобретенную через российских уполномоченных.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Почему это актуально

"Цифровые валюты и криптоактивы давно стали частью глобальной экономики, но в России они долгое время находились в правовом вакууме. Это создавало риски для инвесторов, мешало бизнесу и препятствовало использованию перспективных инструментов во внешней торговле, - напомнил в комментарии "РГ" зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. - Принятый законопроект закладывает фундамент цивилизованного рынка цифровых активов в нашей стране. Мы вводим четкие правила для всех участников: от майнеров до обменников и бирж".

По его словам, в данной сфере появляются легальные институты - брокеры, доверительные управляющие, цифровые депозитарии, организации, осуществляющие обмен цифровых валют. По оценке депутата, это позволит государству контролировать оборот, защищать права инвесторов и бороться с незаконными операциями. Кроме того, закон разрешает внешние расчеты цифровой валютой, открывая новый канал для международной торговли, добавил Панеш.

"При этом внутри страны использование криптовалют для оплаты товаров и услуг по-прежнему запрещено - рубль остается единственным законным платежным средством", - отметил он.

Член бюджетного комитета Сергей Чижов обратил внимание на то, что появится совершенно новый тип организации - криптообменник, до сих пор существовавший только в "тени".

"Делается все, чтобы "серым" игрокам стало выгодно переходить в легальное поле, - сказал он "РГ", - Создается четкая регуляторная база, судебная защита - на случай попыток мошенничества. Здесь работать комфортнее. Порядок на новой площадке обеспечит надзор Банка России".

Парламентарий ожидает, что предпринимателям станет удобнее расплачиваться, например, с поставщиками в Китае, Индии или Турции - по цепочке посредников и с помощью криптовалюты.