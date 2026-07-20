Глава Йемена объявил о возобновлении экспорта нефти

Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о возобновлении экспорта нефти и призвал сплотиться для противостояния мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".

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"Мы объявляем о начале работы по возобновлению экспорта нефти начиная с сегодняшнего дня", - приводит слова аль-Алими телеканал Al Arabiya.

Он подчеркнул, что доходы от продажи углеводородов будут направлены "на служение йеменскому народу".

Как передает йеменское правительственное информационное агентство SABA, на заседании Национального совета обороны был утвержден пакет мер по возобновлению экспорта. Вырученные средства планируется направить на выполнение основных обязательств правительства, в первую очередь на выплату заработной платы госслужащим, улучшение базовых услуг и укрепление экономической стабильности.

Аль-Алими отметил, что власти старались проявлять максимальную сдержанность, несмотря на атаки хуситов на нефтяные объекты страны. По его словам, мятежники "стремятся создать угрозу для международного судоходства и поставок энергоносителей". В связи с этим глава руководящего совета призвал йеменский народ, племена и национальные силы "сплотиться вокруг вооруженных сил, чтобы положить конец перевороту".

"Пришло время Йемену вернуть свое государство, а гражданину - свое достоинство. Пришло время положить конец этому кошмару, который длится дольше, чем следовало бы", - указал он.

Участники заседания совета обороны также обсудили готовность армии к отражению возможных атак со стороны "Ансар Аллах" и одобрили дополнительные меры в военной и экономической сферах для сдерживания мятежников. Аль-Алими добавил, что у Йемена "нет будущего в тени вооруженных группировок", а йеменские племена подверглись "организованным кампаниям по унижению, ликвидации и изоляции" со стороны хуситов.

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, обвинив королевство в многолетнем "разграблении национальных богатств" Йемена, под которыми подразумеваются нефтяные ресурсы. 16 июля лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пригрозил нанести удары по нефтяным и жизненно важным объектам Саудовской Аравии в случае агрессии королевства в отношении повстанцев.