Блокада Саудовской Аравии поможет бюджету России

Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море. Хуситы официально заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Эксперты говорят о двух путях развития ситуации. Это блокировка еще одного пролива - Баб-эль-Мандебского и разрушение порта Янбу, через который перевозит свою нефть Саудовская Аравия в обход Ормуза. Цены на нефть уже начали расти, и это хорошие новости для России. Хотя в этой истории есть риски и для поставок наших углеводородов.

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По неофициальным данным агентства Reuters, Иран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с просьбой начать подготовку к перекрытию Красного моря. И хуситы, по данным агентства, уже развернули в районе Баб-эль-Мандебского пролива ракетные установки и беспилотники.

Позже йеменские хуситы сами объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Блокада введена по формуле «осада за осаду». Движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда.

«Вооруженные силы Йемена подтверждают свою полную готовность ко всем вариантам развития событий и заявляют, что любой безрассудный поступок... будет встречен всеобъемлющей и жесткой эскалацией», – отмечается в заявлении.

Решение вступает в силу немедленно.

Хуситы назвали блокаду ответом на «несправедливую и гнетущую осаду нашего дорогого народа, длящуюся уже почти 12 лет» со стороны Саудовской Аравии, в ходе которой «разграбляются ресурсы» страны и блокируются порты и аэропорты — с суши, моря и воздуха.

Речь может идти, во-первых, о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива. Во-вторых, о нанесении хуситами ударов по порту Янбу в Саудовской Аравии, через который проходит нефтепровод «Восток-Запад».

Через Ормузский пролив проходило около 20% мирового экспорта СПГ и почти четверть мирового экспорта нефти, а через Баб-эль-Мандебский пролив проходит не менее 10-15% морских перевозок грузов.

«Двойная блокада и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского проливов может резко усилить дефицит нефти и газа у потребителей. Некоторые эксперты глобальных инвестбанков называют такую возможную ситуацию double checkpoint (двойное «узкое место»). Есть разные оценки уровней, до которых может подорожать нефть, если этот double checkpoint случится: от 100 до 200 долларов за баррель. Мы полагаем, что 100 за баррель Brent в случае двойной блокады будет вполне возможным вариантом», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Однако второй вариант - блокировка порта Янбу - выглядит для мирового рынка нефти куда хуже, чем первый, считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

«С одной стороны, когда нет нормального судоходства в Ормузском проливе, то и транзит через Баб-эль-Мандебский пролив тоже снижается. Потому что через него идет тот нефтяной трафик, который ранее проходил через Ормузский пролив. Нефть из стран региона, в частности, из Саудовской Аравии и ОАЭ выходила из Персидского залива, проходила вокруг аравийского полуострова и заходила в Красное море через Баб-эль-Мандебский пролив и далее на европейский рынок. И СПГ шел в Европу таким же образом», - рассказывает Игорь Юшков.

Но есть одно важное отличие Баб-эль-Мандебского пролива от Ормузского.

«Полноценной замены Ормузского пролива нет. При его блокировке вывести все объемы нефти из Ближнего Востока и СПГ из Катара другим морским путем невозможно. У Саудовской Аравии есть нефтепровод «Восток-Запад« с выходом в порт Янбу в Красное море, а у ОАЭ есть нефтепровод с выходом в порт Фуджейра и Оманский пролив. По ним идет частично вывоз нефти. Но это все равно не полноценная замена поставкам через Ормузский пролив. У катарского СПГ ситуация еще хуже, так как для его газа нет ни одного обходного газопровода, и вряд ли он появится даже в среднесрочной перспективе. То есть СПГ из Катара, а это третий в мире производитель СПГ, заперт из-за блокировки Ормузского пролива»,- объясняет Игорь Юшков.

А вот блокировка Баб-эль-Мандебского пролива не означает остановки поставок, потому что есть альтернативный маршрут через Африку и Мыс Доброй Надежды, говорит эксперт.

«Переход на маршрут через Африку приведет к увеличению сроков и стоимости доставки товаров, то есть создаст экономические проблемы, но не физическую блокаду», - говорит Игорь Юшков.

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Здесь важно, что через Баб-эль-Мандебский пролив идет в том числе российская нефть, которая обеспечивает основной трафик нефти с Запада на Восток.

«Мы свою нефть с Балтики и Черного моря везем на индийский и китайский рынки через Суэцкий канал и вот этот Баб-эль-Мандебский пролив. Поэтому блокировать этот пролив с точки зрения трафика - это значит навредить России. Но цель у йеменских хуситов другая. Поэтому, я думаю, что их вклад в этот конфликт будет не в перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, а в том, что они начнут удары по порту Янбу, где находится конечная точка нефтепровода «Восток-Запад». Именно через эту трубу и порт Саудовская Аравия вывозит свои основные объемы нефти. Сейчас это примерно 7 млн баррелей в сутки», - говорит эксперт ФНЭБ.

Если йеменские хуситы остановят погрузку и разгрузку нефти в порту Янбу, то они добьются куда более жесткого дефицита на мировом рынке нефти, чем при перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

«Хуситам удобнее наносить удары по Янбу, чем Ирану, так как они ближе расположены. Иран сам тоже несколько раз обстреливал этот порт Ямбу, через который вывозят нефть саудиты, как и порт Фуджейра, через который вывозят свою нефть Объединенные Арабские Эмираты в обход Ормузского пролива. Однако Янбу быстро возобновляет погрузку в порту после ударов Ирана, потому что порт слишком далеко от него, и точно ударить по этому порту Тегерану сложно. А вот йеменские хуситы гораздо ближе находятся. Если они заблокируют работу этого порта, то мы увидим дополнительный рост цен из-за дефицита предложения на мировом рынке», - считает Игорь Юшков.

Таким образом, перекрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива добавит дополнительно 7-10 долларов за каждый баррель, и все, а остановка порта Янбу означает блокировку 7 млн баррелей саудовской нефти, и это будет более чувствительный удар по мировому рынку нефти и цены взлетят еще больше, считает эксперт.

В целом ситуация для России выглядит позитивной.

«Я не верю, что Россия не сможет проходить через Красное море, риски этого не очень велики. А в остальном для нас ситуация позитивная. Вновь перекрытие Ормузского пролива уже привело к росту цен, в том числе на российскую нефть. Скидка в портах Индии на нашу нефть будет снижаться, потому что наша нефть становится более востребованной, мы ее продаем более эффективно. Для нас в этой ситуации плюсов гораздо больше, чем каких-то минусов. Даже если угрозы хуситов так и останутся угрозами, для нас это все равно выгодно, так как это уже сейчас толкает цены вверх. Значит мы хорошо заработаем», - заключает Игорь Юшков. «Безусловно, Россия выиграет от роста цен на нефть, так как Urals опять будет торговаться с премией в южных портах. У России также может вырасти количество новых потребителей нефти, которые ранее из-за санкций опасались покупать российскую нефть. Могут появиться и новые покупатели СПГ, например, Индия, с которой уже подписан меморандум о сотрудничестве в области взаимной транспортировки грузов через Севморпуть. Некоторые страны Запада, невзирая на санкции наверняка разрешат самим себе приобретать нефтепродукты, изготовленные из российской нефти в третьих странах», - говорит Мильчакова.

Однако в то же время рост дополнительных нефтегазовых доходов будет не настолько велик, чтобы Россия снова вышла на бездефицитный бюджет уже в ближайшее время, считает она.