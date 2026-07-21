Стоимость нефти Brent может превысить $120

Аналитики Goldman Sachs предупредили: если проблемы с судоходством в Ормузском проливе сохранятся, цена Brent может подскочить выше 120 долларов за баррель уже в четвертом квартале.

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Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что, обострение ситуации и падение объемов перевозок из Персидского залива ниже 45% от изначального уровня уже подстегнули цены. Но пока этот сценарий не основной.

Базовый прогноз банка - при деэскалации конфликта на Ближнем Востоке цена стабилизируется. В четвертом квартале - около 80 долларов, в следующем году - 75. Однако риски смещены в сторону повышения - проблемы в Ормузском проливе и возможные новые сбои в Красном море могут толкнуть цены вверх.