Госдума приняла закон об импорте дизтоплива в Россию

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо, что позволяет при необходимости начать его закупки за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Механизм можно будет задействовать только в случае запрета на экспорт дизтоплива. Выплаты будут производить по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, в течение года с текущего месяца.

На прошлой неделе распространение механизма импортного демпфера, ранее введенного для бензина на фоне дефицита топлива и роста цен, одобрило правительство.

Сам механизм введен в России в январе 2019 года. Он предназначен для компенсации нефтяным компаниям упущенной выгоды в случае, если экспортная стоимость топлива выше, чем в России. Кроме того, он позволяет отправлять в бюджет сверхдоходы, полученные при противоположной ценовой картине.

До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта.