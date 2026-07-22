Цены на пшеницу взлетели из-за эскалации в Черном море

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 0,9% на фоне обострения ситуации в Черноморском регионе. Взаимные удары России и Украины создают риски для судоходства, что может нарушить экспорт зерна через ключевой логистический маршрут. По итогам июля котировки пшеницы подскочили на 16%, передает Bloomberg.

Россия и Украина вместе обеспечивают 25–30% мирового экспорта пшеницы, поэтому любые перебои с поставками в период сбора урожая провоцируют рост цен, отметил экономист Commonwealth Bank of Australia Деннис Вознесенски.

Во вторник Россия запретила судам швартоваться в портах Азов и Кавказ в зонах без систем ПВО. Минобороны РФ сообщило о продолжении ударов по украинским портам. Украина, в свою очередь, атаковала склады Wildberries.

Дополнительное давление на рынок оказал прогноз аналитического центра «СовЭкон», который снизил оценку урожая пшеницы в России в сезоне 2026/27 на 0,7% — до 88,3 млн тонн из-за ухудшения ситуации в южных регионах. Экспорт российской пшеницы в июле оценивается в 1,5 млн тонн — это на треть меньше, чем год назад, и самый низкий показатель для этого месяца с 2017 года.

Жара в Европе уничтожила урожай зерновых на миллиарды евро

Слабые виды на урожай в других регионах также поддержали рост цен. Во Франции прогноз производства мягкой пшеницы снижен на 7,6% из-за аномальной жары. В США доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии за неделю упала на 5 п.п.

Кукуруза обновила максимумы более чем за два месяца, достигнув $4,775 за бушель, после чего скорректировалась. Драйвером выступили конфликт в Черном море и ожидания сокращения урожая в Европе из-за жары.