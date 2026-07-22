Доллар достиг трехмесячного максимума

На мировом рынке индекс доллара остается возле отметки 101 пункт, что близко к недельному максимуму. К иене он поднимался до максимума с 1986 года. Американскую валюту поддерживают высокие доходности гособлигаций США и спрос на защитные активы из-за конфликта с Ираном. Однако слабая инфляция ограничивает её рост.

К рублю доллар также подорожал. Банк России установил официальный курс на 22 июля на уровне 78,5 руб., повысив его на 24 копейки — это максимум примерно за три месяца. Евро оценён в 89,75 руб., юань — в 11,6 руб., следует из данных ЦБ.

В ближайшие дни аналитики ожидают курс в диапазоне 78–80 рублей за доллар. Дорогая нефть поддерживает рубль, но глобальное укрепление американской валюты и постепенный рост спроса российских импортёров не позволяют ему заметно укрепиться.