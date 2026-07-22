Дмитриев: зима укажет на ошибки ЕС в энергетике

Ошибочные решения ЕС в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Зима приближается, и она выявит ошибочные энергетические решения ЕС", - написал он в X.

Так Дмитриев прокомментировал статью портала OilPrice, в которой утверждается, что Европа может войти в зимний сезон с самыми слабыми запасами газа за последние 15 лет.

Ранее "Газпром" обратил внимание на очень низкие запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы и увеличивающееся отставание от показателей 2025 года. По данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается холдинг, на 19 июля разрыв по запасам все больше нарастает и достиг уже 11 млрд куб. м. Объем газа в европейских ПХГ на 16,8% меньше, чем на эту дату в 2025 году.

"Газпром" также спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.