СМИ сообщили о провале «европейской мечты» Армении

Европейские чиновники в последние годы сделали много громких, ярких заявлений о дружбе с Арменией, пообещали помощь, поддержку. Вместе с тем, армянские производители не смогли выйти на европейский рынок, пробить стену бюрократии ЕС, реализовать мечты и желания, пишет Ura.ru.

По данным портала, армянские фермеры, рыбоводы, промышленники жалуются на то, что не могут продать в Европе даже сравнительно небольшие партии товаров.

Так, глава Союза рыбоводов Гор Григорян отметил, что не удалось реализовать на европейских рынках 15 тонн живой рыбы. Он добавил, что это «нереально».

В России оценили протесты армянских рыбоводов

На юго-западе страны аграрии заблокировали трассу Ереван — Ерсах, ведущую к границе с Ираном. Среди требований фермеров — решение проблемы со сбытом урожая.

Один из протестующих, Артак Арутюнян, пожаловался, что у него на складах накопилось 60 тонн непроданных помидоров.

Тем временем, отметили журналисты, Россия активно и деятельно замещает армянские товары на грузинские. В частности, увеличила закупки в Грузии пива и яблок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал пафосную притчу о «европейской мечте» республики, свободе и путях выхода из сложных ситуаций.