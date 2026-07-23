ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжать перевозки СПГ российского производства.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что ЕС готов пойти на уступки в рамках 21-го пакета санкций.

«Сделка, которая ещё должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев, этот период может быть продлён», — говорится в публикации.

Отмечается, что объёмы будут ограничены показателями 2025 года.

Ранее сообщалось, что против 21-го пакета антироссийских санкций выступили шесть стран Евросоюза. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют пересмотра мер и угрожают блокировкой.

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза, не согласившись на запрет транспортировки российского СПГ в третьи страны.