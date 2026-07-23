Российский рынок акций растет перед решением ЦБ

Российский рынок акций начал торги четверга небольшим ростом. Индекс Мосбиржи прибавил примерно 0,1%, сообщает «Интерфакс».

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Лучше рынка выглядели нефтяные компании на фоне подъёма марки Brent почти до $97 за баррель. Акции «Роснефти» дорожали на 1,9%, «Лукойла» и «Татнефти» — на 0,4%. При этом бумаги ВТБ снижались на 0,8%, «Т-Технологий» и «Норникеля» — на 0,4%.

Инвесторы продолжают покупать акции после затяжного снижения российского рынка. Однако развитию роста мешают санкционные и геополитические риски, а также опасения, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Заседание регулятора состоится в пятницу, 24 июля. Решение должно быть опубликовано в 13:30 по московскому времени. При этом тон заявления ЦБ может оказаться для рынка важнее самого решения, подчеркивают аналитики.