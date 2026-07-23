Полномочия Банка России предложили уточнить

Регулирование деятельности кредитных организаций предложили оптимизировать, закрепив за Банком России полномочия по дифференциации требований к системам управления рисками и капиталом банков. Соответствующий законопроект 23 июля внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.

Депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов, а также сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Елена Дягилева, Наталья Хорова и Владимир Джабаров предложили поправки в закон «О Центральном банке Российской Федерации».

Внесенный законопроект детализирует полномочия Банка России, закрепляя за ним право на дифференциацию требований к системам управления рисками и капиталом в зависимости от видов лицензий и системной значимости, а также применение дифференцированного порядка оценки систем управления рисками и капиталом.

«Эти компетенции формализуют уже применяемые в регулировании… пропорциональные подходы и позволяют сбалансировать административную нагрузку на кредитные организации с ограниченным перечнем разрешенных операций», — говорится в пояснительной записке.

Как уточняют авторы инициативы, речь идет о снижении издержек кредитных организаций на подготовку и составление регулярной отчетности.

Кроме того, обязанность Банка России направлять предписание о приведении систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля в соответствие с требованиями ЦБ, характером и масштабом совершаемых операций, уровнем и сочетанием банковских рисков заменяется на право.