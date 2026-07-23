Постсоветская страна снизила добычу нефти

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго постсоветской страны сообщает РИА Новости

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Решение объясняют ограничениями по приему сырья на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

«В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти», — пояснили в ведомстве.

Мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов. Минэнерго ведет непрерывные консультации с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами, чтобы обеспечить условия безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта нефти из бывшей республики СССР на мировые рынки.

19 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море. В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 террористической атаке подверглись два морских танкера ASIA. В них загружалось топливо компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и NISSOS IOS, а также нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).