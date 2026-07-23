Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Дмитриева, рост цен вызван «энергетически цунами». Ранее он говорил, что приостановка транзита нефти через Ормузский пролив станет «возобновлением цунами энергетического кризиса». В текущем росте цен Дмитриев увидел подтверждение своих слов.

«Цена на нефть впервые за два месяца превысила отметку в 100 долларов по мере того, как энергетическое цунами ускоряется», — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что политика Евросоюза разрушает европейскую экономику.