Эксперт сделал прогноз по ключевой ставке

Главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский сделал прогноз по ключевой ставке. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Малиновского, на заседании Банка России 24 июля ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 14,25%. При этом он считает, что на ней регулятор обратит внимание на ситуацию с топливом и ЦБ может приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

«Будет ли Банк России учитывать в своем решении ситуацию на топливном рынке или станет рассматривать ее как временный фактор, не связанный с экономической ситуацией в стране, — от этого, вероятно, будет зависеть, продолжит ли регулятор снижение ключевой ставки или сделает паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Мы все же ставим на сохранение ставки на уровне 14,25%», — заявил эксперт.

Ранее эксперт Freedom Global Наталья Мильчакова заявила, что ЦБ может повысить ключевую ставку.