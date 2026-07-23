ОПЕК+ готовится повысить добычу нефти

Страны-производители нефти ОПЕК+, скорее всего, согласуют дальнейшее повышение целевых показателей добычи с сентября на встрече 2 августа, сообщает Reuters.

В последние месяцы группа повышала плановые показатели. Но их планы неоднократно откладывались из-за возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти из Персидского залива, а также в связи с обострением ситуации в Красном море.

Семь основных членов ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман), вероятно, увеличат добычу примерно на 188 тыс. баррелей в день в сентябре, как и в июне, июле и августе, информировали источники, знакомые с ситуацией. При этом отмечалось, что окончательного решения еще не принято.

Объем добычи в странах ОПЕК+ в настоящее время значительно ниже установленных квот, поскольку война в Иране подрывает экспорт из стран Персидского залива. По данным организации, в июне добыча составила 36,28 млн баррелей в сутки по сравнению с почти 43 млн баррелей в сутки в феврале 2026 года до начала войны.