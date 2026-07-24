ЦБ понизил курс доллара на 25 июля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 25 июля 2026 года.

Курс доллара понижен до 78,03 рубля, когда на 24 июля он составлял 78,4 рубля. Курс евро составил 88,8 рубля, ранее он был 89,44 рубля. Курс юаня уменьшился до 11,5 рубля, когда на 24 июля он составлял 11,58 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 10 по 14 июля, ожидали , что курс доллара к рублю будет более слабый на 2026-2027 годы и более крепкий в 2028-2029 годах. Прогноз на 2026 год составил 78,4 рубля за доллар, на 2027 год – 86,6 рубля за доллар, на 2028 год – 92,7 рубля за доллар, на 2029 год — 95,8 рубля за доллар.

За июнь рубль ослаб до 77,75 рубля за доллар США и до 11,46 рубля за юань, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.