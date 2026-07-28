Дальний Восток может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Рост промышленности, новые инвестпроекты и износ оборудования могут привести к нехватке генерирующих мощностей в ДФО. Зампред правительства — полпред президента в округе Юрий Трутнев поручил разработать единый план-график ввода энергомощностей, передают «Известия».

За пять лет спрос на электричество на Дальнем Востоке вырос на 21% — почти вдвое выше среднего по России. К 2030 году потребление может вырасти еще на 30%. При этом около 65% мощностей построены в советское время, износ оборудования превышает 60%. Наиболее проблемные объекты — Артемовская ТЭЦ (1936 года), ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, Владивостокская ТЭЦ-2 и Нерюнгринская ГРЭС.

Уровень газификации ДФО — всего 28%. Строительству газопроводов мешают огромные расстояния, низкая плотность населения и суровый климат. В Минэнерго сообщили о планах строительства Нижне-Зейской ГЭС мощностью 400 МВт. «Газпром» реализует программу газификации до 2036 года. Цель — довести уровень до 50% к 2030 году и до 60% к 2036-му.

Трутнев поручил Минэнерго, Минвостокразвития и Минэкономразвития подготовить доклад президенту по ускорению газификации. Единый план должен синхронизировать строительство генерации, сетей и промышленных объектов, чтобы новые предприятия не оставались без энергии.

За 10 лет объем инвестиций в проекты с господдержкой превысил 6,5 трлн рублей, к 2030-му планируется нарастить до 12 трлн рублей. В регионе заявлено около 500 инвестпроектов с потребностью почти 8 ГВт. Основные сложности — дефицит кадров и слабая транспортная доступность, что удорожает логистику на 20% и сдвигает сроки.